Em Brasília, diretor geral da UniFAI apresenta plano para estágio de alunos da Saúde e Residência Médica na Santa Casa

Plano de adequação e reestruturação do hospital visa à ampliação do centro cirúrgico, ampliação dos leitos de UTI, leitos de retaguarda, Pediatria, entre outros

O diretor geral pró-tempore do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), Prof. Dr. José Luiz Vieira de Oliveira, e o prefeito de Adamantina, Márcio Cardim (DEM), participam nesta quarta-feira, 22, em Brasília (DF), de reunião no Ministério da Saúde com o secretário executivo Antônio Carlos Figueiredo Nardi, agendada pelo deputado federal Jorge Tadeu Mudalen (DEM), onde foi apresentado o plano de adequação e reestruturação da Santa Casa para a realização de estágio dos alunos da saúde e residência médica.

O pleito visa à ampliação do centro cirúrgico, ampliação dos leitos de UTI, leitos de retaguarda, Pediatria, entre outros, aumentando a prestação de serviços à população, principalmente na questão de exames médicos.

Também foi discutida a viabilidade de funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).