Deputado Ed Thomas solicita R$ 3 milhões para Adamantina

Na tarde de quarta-feira (1), o deputado estadual Ed Thomas (PSB) protocolou pedido de R$ 3 milhões para obras de infraestrutura urbana de Adamantina. O deputado manteve conversa com o Secretário Estadual da Casa Civil, Samuel Moreira, quando efetuou pessoalmente a entrega da documentação.

O pedido foi solicitado pelos ex-vereadores Luiz Carlos Galvão, Rogério César Sacoman e Roberto Honório de Oliveira, juntamente com o ex-secretário de Obras e Serviços da cidade, Martim Cobo considerando o lastimável estado em que se encontra aproximadamente 80% da malha asfáltica urbana da cidade, intensificada pelas intensas e fortes chuvas ocorridas nas últimas semanas.

Segundo levantamento, na cidade da Alta Paulista, administrada pelo prefeito Márcio Cardim, dezenas de quarteirões sem nenhuma camada asfáltica ou contendo verdadeiras “crateras”, além da destruição de vias, sarjetas e passeios. O pedido foi solicitado durante audiência, em Prudente, com a presença do presidente do diretório municipal do PSB, em Adamantina, Claudemir Cobo.