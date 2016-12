Dupla foge do CPP de Pacaembu

Dois indivíduos fugiram do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Pacaembu neste domingo (25). Porém, no mesmo dia foram recapturados pela Polícia Militar. Conforme a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), os foragidos forçaram os alambrados que cercam a unidade prisional e se “embrenharam” no matagal aos fundos da unidade por volta das 15h.

No mesmo dia, por volta das 21h, policiais militares de Adamantina e Pacaembu foram até o presídio conduzindo os dois fugitivos. A dupla foi recapturada a aproximadamente 10 quilômetros da unidade, na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), sentido Flórida Paulista.

A SAP salientou, por meio de nota, que “foi instaurado Procedimento Disciplinar em desfavor dos foragidos recapturados, que deverão regredir ao regime fechado”.

“Ressalvamos que as unidades de regime semiaberto, de acordo com a legislação brasileira, não são cercadas por muralhas nem dispõem de vigilância armada”, informou a secretaria.

Ainda de acordo com a SAP, os presos desse regime saem para trabalhar e estudar externamente, com autorização judicial. “A permanência nesse regime se deve mais a autodisciplina do preso do que a mecanismos de contenção. Durante as saídas temporárias, os reeducandos são autorizados a sair da unidade para passar alguns dias na residência de seus familiares”, informou a secretaria em nota.