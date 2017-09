Nesta terça-feira (19), Dracena sediará audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, da Assembleia Legislativa, que debaterá as demandas da Nova Alta Paulista para o orçamento do estado de São Paulo, em 2.018.

A reunião, presidida pelo deputado estadual Ed Thomas (PSB), acontecerá às 10h, na Câmara Municipal da cidade. “Os cidadãos, as entidades, enfim, a sociedade de um modo geral poderá apresentar sugestões, ideias e propostas, que servirão para aprimorar a qualidade dos investimentos do Governo, dentro da proposta da Lei Orçamentária do ano que vem”, explica o parlamentar.

As sugestões apresentadas nas audiências públicas serão coletadas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, e a população terá a oportunidade de eleger aquelas que julgam mais urgentes. Elas poderão se tornar emendas parlamentares e, se forem aprovadas pelo plenário da Assembleia Legislativa, contribuirão para a melhor distribuição dos recursos do Orçamento do Estado, o que melhorará a qualidade de vida na região.

“Todos os cidadãos, representantes dos municípios e entidades estão convidados. Vamos participar e discutir as prioridades de nossa região, propondo os setores da vida pública para onde o governo estadual deverá destinar os recursos do Orçamento de 2018”, reforçou Ed Thomas.