Dois morrem em grave acidente na SP-294; Adriano Bazzo é uma das vítimas fatais

Ocorrência foi nesta sexta-feira (23), na Com. João Ribeiro de Barros, no trecho de Lucélia.

Um acidente envolvendo dois automóveis e um caminhão deixou duas pessoas mortas e outras duas gravemente feridas, por volta da 0h14 desta sexta-feira (23), no km 588, 850 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Lucélia.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária, um Chevrolet Onix, com placas de Adamantina, que era conduzido por Adriano Cézar Bazzo, instrutor de autoescola, de 44 anos, que seguia no sentido Adamantina – Inúbia Paulista (SP), assim como o caminhão, com placas de Osvaldo Cruz, que tracionava dois semirreboques.

O carro, então, durante uma ultrapassagem pelo veículo de grande porte, por motivos a serem esclarecidos, colidiu lateralmente contra o último semirreboque, segundo o registro. Em seguida, o automóvel atingiu transversalmente um Fiat Bravo, com placas de Flórida Paulista, que transitava no sentido oposto. Neste último estavam Reginaldo Oquiali, agente funerário, de 39 anos que conduzia o Fiat Punto da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Flórida Paulista, o padre Manoel Cirino, de 48 anos e a esposa de Reginaldo, a enfermeira Alessandra Zafanelli Oquiali, de 36 anos. Os floridenses retornavam da celebração de uma missa na Rede Vida em São José do Rio Preto.

Após o acidente, conforme a polícia, o Fiat Bravo ainda bateu em um barranco que fica depois do acostamento à direita da rodovia, de sua mão de direção.

Os motoristas dos dois carros, morreram no local da colisão. Já os outros dois passageiros foram socorridos em estado grave ao Pronto Socorro de Adamantina. e seriam transferidos para unidades de saúde que oferecem suporte médico mais avançado na região. O condutor do caminhão, que não teve a idade divulgada, não sofreu lesões.

A perícia compareceu ao local do acidente e um laudo deve apontar as causas exatas da colisão. O caso foi registrado na Delegacia da Polícia Civil de Lucélia.

Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu em um trecho com pistas simples e em boas condições, com acostamento pavimentado. O tempo estava bom e a via seca.