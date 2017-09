Dois homens foram baleados e mortos durante abordagem policial na tarde de quarta-feira (20), em uma estrada rural de Pracinha, que liga ao distrito de Teçaindá, em Martinópolis. A dupla chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas já chegou sem vida à Santa Casa de Adamantina.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da Força Tática realizam patrulhamento pela estrada rural, quando se depararam com duas motocicletas – com dois ocupantes cada – e um veículo VW Santana, com três ocupantes. Na tentativa de abordar os veículos foi dado sinal de parada, porém, os ocupantes de uma das motocicletas que vinha de frente desobedeceram à ordem e esboçaram reação, sacando as armas, mas foram contidos pelos policiais.

Ambos foram atingidos e encaminhados para a Santa Casa de Adamantina, onde foi constatado o óbito. Com eles, foram apreendidos dois revólveres.

Os ocupantes da outra motocicleta e do carro tentaram fugir, mas outras equipes militares realizaram a abordagem, que ocorreu sem resistência. Durante vistoria nos veículos, mais duas armas foram localizadas e apreendidas pela Polícia Militar. Já com um dos ocupantes da outra motocicleta havia mais um revólver.

Os quatro indivíduos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil. As cinco armas foram apreendidas, bem como as duas motocicletas e o carro.

Entre os cinco presos, conforme o tenente Marcos Paulo Martins de Sousa, comandante da Força Tática do 25º Batalhão da Polícia Militar do Interior, foram constatados antecedentes criminais por tráfico de drogas, homicídio e roubo. Ambos os indivíduos mortos têm passagem pela polícia, mas os crimes ainda não foram divulgados.