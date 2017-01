Distribuição de carnês de ISS e alvarás tem início dia 23 de janeiro

A Prefeitura de Adamantina inicia nesta segunda, 23, a distribuição dos carnês de ISS-Fixo (Imposto Sobre Serviços) e da Alvará (Taxa de Licença para Fiscalização de Funcionamento) para o exercício do ano de 2017.

Devem contribuir com o ISS os prestadores de serviços autônomos e em geral, já a taxa de licença de alvará é devida às empresas de todos os ramos. Importa destacar que o valor do pagamento varia de acordo com a atividade realizada.

De acordo com o levantamento do Departamento de Tributação, serão entregues 3.724 carnês, sendo 3.113 de Alvará e 611 do ISS. Para o atual exercício, os tributos foram corrigidos pelo IGP-M em 7,17%.

Os valores dos referidos tributos poderão ser divididos até 6 parcelas, com vencimento da primeira para o dia 13 de fevereiro.

Caso o contribuinte não receba o carnê até a data do vencimento, deve entrar em contato com o Departamento de Tributação, localizado no 2ª andar do Paço Municipal ou acessar o menu “Serviços ao Cidadão”, disponível no site oficial da Prefeitura de Adamantina (http://www.adamantina.sp.gov.br).