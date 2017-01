Diretoria Regional de Assistência Social realiza visita técnica em Adamantina

Na quinta-feira (12), a diretora da DRADS (Diretoria Regional de Assistência Social), Rejane de Menezes Sanches e a técnica Miriam Rodrigues de Melo, se reuniram com o prefeito Márcio Cardim, a vice-prefeita Ana Romanini Micheloni, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade Marisa Cardim e a Secretária de Assistência Social Andreia Regina Ribeiro.

As representantes da DRADS Dracena realizaram orientações sobre a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), sobre os cofinanciamentos do governo estadual e federal e apresentaram as adequações que a pasta deve promover.