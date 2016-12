Padre Manoel Cirino de Souza deixa paróquia de Flórida Paulista

O bispo Dom Luiz Antônio, da Diocese de Marília, anunciou mudança de padre na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Flórida Paulista. O pároco Manoel Cirino de Souza pediu sua transferência para realizar experiência missionária na Diocese de Ji-Paraná, em Rondônia.

“Sou muito grato à Flórida Paulista, cidade que me acolheu de braços abertos e o povo o qual pude ensinar e aprender muito. Com certeza todos ficarão em minha memória e também no meu coração”, disse padre Manoel, ao jornal Folha Regional.

O bispo anunciou ainda que o padre José Ribeiro da Silva, atualmente na Paróquia São Francisco de Assis em Dracena, assumirá em janeiro a comunidade católica de Flórida Paulista.