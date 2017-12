Além de marcar a luta contra a Aids, o mês de dezembro traz outra campanha, a de conscientização sobre a necessidade do combate e prevenção do câncer de pele. O tipo da doença, que é o mais frequente no país segundo a SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia), faz cerca de 176 mil novos casos anualmente, conforme dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer).

Por isso, a campanha ‘Dezembro Laranja’ busca orientar a população sobre os sinais da doença e como fazer a prevenção ou tratamento, quando necessário.

“O aumento da expectativa de vida nos traz a chance de sentir na pele, literalmente, as consequências da exposição acumulativa da radiação solar. Surgem as primeiras manchas, as primeiras rugas e as pintas tornam-se salientes. Posteriormente, de maneira silenciosa, eclode o primeiro câncer de pele”, explica o dermatologista, Ricardo Hideyoshi Kitamura.

O câncer de pele, se tratado em seu estágio inicial, apresenta alta taxa de cura. Ele pode ser do tipo não melanoma (carcinomas) ou do tipo melanoma. “Devemos ficar atento a estes tipos de câncer, pois ambos são malignos, podem provocar metástase no indivíduo e ser fatal”, alerta o médico.

Kitamura comenta ainda que nos últimos anos acompanha o aumento considerável de lesões de câncer de pele, não somente pelas estatísticas científicas, mas também na prática dermatológica diária.

“Prevenir o câncer de pele é muito fácil, e não é custoso. Evite a exposição solar entre às 10h e às 16h. Use e abuse de filtros solares com FPS 30, no mínimo. O uso de chapéus, óculos escuros e roupas especiais que possuam fator de proteção solar ajudam a prevenir câncer de pele e sinais provocados pelo longo tempo de exposição ao sol”, orienta.

O dermatologista diz que pintas, manchas e pequenas feridas que sangram ou ardem podem ser indícios de um câncer de pele. “Conheça bem sua pele. Procure um dermatologista filiado à Sociedade Brasileira de Dermatologia, pois só ele pode realizar uma avaliação adequada e indicar o melhor tratamento. E, não esqueça: use sempre filtro solar!”, finaliza.

