Devido lentidão em obra, Prefeitura de Parapuã rescinde contrato da Creche Escola

Com 60% da obra concluída, Prefeito Gilmar Martins decide rescindir contrato com construtora

Devido a atrasos na obra e falta de cumprimento de prazos, a Prefeitura de Parapuã rescindiu contrato com a empreiteira responsável pela construção da Creche Escola, na rua Pará. Com apenas 60% da obra concluída, a unidade infantil deveria ter sido entregue em 20 de dezembro.

Segundo a Administração Municipal, a ordem de serviço para início das obras foi feita em setembro de 2013, com prazo de 315 dias para conclusão. Como não foi finalizada a construção, a Secretaria de Estado da Educação autorizou a prorrogação do prazo em dois, finalizado no último dia 20, que também não cumprido.

O engenheiro civil responsável pela obra, José Nilson Gregolis, explica que haverá visita técnica com a presença de engenheiro do FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação) e de responsáveis pela construtora para análise dos serviços executados. “Com isso, será verificado o que foi feito para a liberação de pagamento sobre o serviço realizado”.

Após essa etapa, a Prefeitura dará início ao novo processo licitatório, que deverá ocorrer em fevereiro.

O valor do convênio da Creche Escola é de R$ 1.657.628,80, sendo 10% do valor destinado para compra de equipamentos e materiais permanentes. “Devido à lentidão da obra não restou alternativa senão a rescisão do contrato. É uma importante construção para o município, principalmente as famílias que necessitam deixar seus filhos em creche, que se arrasta há anos devido a falta de comprometimento da empreiteira. Com a rescisão, faremos uma nova licitação para continuidade da obra, que, o mais breve possível deverá ser enfim entregue a população”, comenta o prefeito Gilmar Martin Martins.