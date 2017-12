A Câmara Municipal de Adamantina realiza hoje, segunda-feira, 18, a partir das 20 horas, no plenário José Ikeda, a última sessão ordinária de 2017.

De acordo com o assessor legislativo, Antônio Spanholo, oito projetos de leis serão apreciados pelos vereadores em primeira discussão.

As proposições são referentes a celebração de convênio com o Detran (Departamento Estadual do Trânsito de São Paulo); sobre a denominação do Centro Comunitário do Parque do Sol de “Dozina Pazin Dal Bello”; referente a taxa incêndio; sobre a declaração da Rádio Comunitária Life FM como Utilidade Pública Municipal; referente a formalização do Termo de Colaboração entre a UniFAI e a Santa Casa; sobre as funções e gratificações de função para o servidor designado a orientador do Pólo da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo; referente a conessão de uso de imóvel à UniFAI; e outro projeto sobre autorização para alienar imóvel, por doação, à empresa Maiart.