Um detento que estava preso na Cadeia Pública de Adamantina foi encontrado morto pelos funcionários do local na manhã desta segunda-feira (4). As circunstâncias da morte serão investigadas pela Polícia Civil.

Segundo o portal Siga Mais, o homem estava preso desde quarta-feira (29), aguardando vaga no sistema penitenciário em razão de sentença condenatória pela prática de estupro de vulnerável, à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado. E, na manhã de hoje, foi encontrado enforcado na cela onde estava sozinho.

Ainda segundo o portal de notícias, a partir da constatação da morte, os responsáveis pela cadeia tomaram todas as medidas relativas ao caso, com o acionamento de perícia técnica e médico legal. Foi instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias da morte.

O detento era oriundo de Lucélia e a condenação se deu pelo Poder Judiciário daquela localidade, informou o Siga Mais.