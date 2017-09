Após vários anos, o desfile cívico-militar voltou a ser realizado em Adamantina nesta quinta-feira, 7 de setembro, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil.

Com tema ‘Por um Brasil mais Verde e Azul’, a iniciativa foi do Tiro de Guerra local em parceria com Prefeitura, entidades e comércio.

Participaram escolas do município, agentes de segurança (polícias Militar e Civil, Bombeiros e Tiro de Guerra), banda marcial, entidades, clubes de serviços, entre outras instituições.