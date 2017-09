Após anos sem ser realizado, o tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro volta este ano a programação cultural de Adamantina. Por iniciativa do Tiro de Guerra local, a comemoração que relembra a Independência do Brasil acontecerá em parceria com Prefeitura, entidades e comércio a partir das 9 horas desta quinta-feira, 7, na avenida Rio Branco.

O Chefe da Instrução do TG 02-080, 1º Sargento de Infantaria Marcelo Eduardo Brufatto, explica que o objetivo é mobilizar a população para comemorar essa data tão importante para nosso País. “Não podemos deixar que as gerações futuras esqueçam essa tradição e não reconheçam a importância deste dia”, enfatiza.

Com tema ‘Por um Brasil mais Verde e Azul’, devem participar do desfile as escolas, agentes de segurança (polícias Militar e Civil, Bombeiros e Tiro de Guerra), banda marcial, entidades, clubes de serviços, entre outras instituições que estão sendo convidadas. “Muitos não compreendem a importância da data. Por isso, a importância do resgate do desfile, que difundirá os símbolos nacionais e mostrará o orgulho pelo nosso País”, comenta o Sargento.

Outra ação será realizada pelo Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista de Adamantina) e ACE (Associação Comercial e Empresarial). As entidades incentivarão os empresários a enfeitarem as vitrines do comércio com as cores verde e amarelo durante a Semana da Pátria, também para estimular o civismo.

As escolas municipais realizarão ainda atividades alusivas à data durante a primeira semana de setembro.

Serviço

Desfile cívico-militar

Quinta-feira (7), às 9h

Avenida Rio Branco