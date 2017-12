Depois das tentativas de furto em lotéricas de Parapuã e Rinópolis, bandidos tentaram furtar uma unidade em Osvaldo Cruz.

O fato foi registrado durante a madrugada desta segunda-feira (18).

Os meliantes tentaram ganhar o interior do local e até danificaram a porta do estabelecimento. A ação, no entanto, não teve êxito.

O sistema de alarme da unidade disparou e, com isso, os bandidos fugiram.