Depois de dois anos, subtenente Mena se despede do TG de Adamantina

Paulo Renato Mena Rodrigues será transferido para o município de Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul

O Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 02-080 de Adamantina, subtenente Paulo Renato Mena Rodrigues, se despede de Adamantina no início de janeiro.

Mena chegou à Adamantina em de janeiro 2015 com o principal objetivo de aproximar TG da comunidade, desenvolver civismo e patriotismo. Neste período, foi responsável pela formação de 95 atiradores.

Por força de legislação do Exército, será transferido para o 4º Regimento de Carros de Combate, em Rosario do Sul, município localizado no estado do Rio Grande do Sul, sua Terra Natal. Mena conduz as atividades do TG até 13 de janeiro quando ocorrerá a passagem função para o 1º sargento de infantaria, Marcelo Bruffato, oriundo do 37º Batalhão de Lins.

“Agradeço pela hospitalidade e carinho do início ao fim de minha estadia na cidade, além do apoio e confiança nos eventos desenvolvidos pelo Tiro de Guerra. Foram dois anos de atividades ininterruptas em Adamantina onde tive a honra de estar representando o Exército Brasileiro e vejo que a missão foi cumprida”, destacou Mena.

Carreira

Nascido em Santana do Livramento/RS, incorporou-se ao Exército Brasileiro em fevereiro de 1990, como soldado no 7º Regimento de Cavalaria Mecanizado. No ano de 1.995, cursou a Escola de Sargento das Armas, formando-se na Arma de Cavalaria, em Três Corações/MG.

Serviu nos seguintes quartéis: 6º Regimento de Cavalaria Blindado (Alegrete/RS); 10º Regimento de Cavalaria Mecanizado (Bela Vista/MS); 4º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Santos Dumond/MG) .

Mena conquistou, ao longo de sua carreira, inúmeras medalhas e condecorações do Exército e de instituições. No início de dezembro recebeu graduação na carreira como subtenente de Cavalaria.

Reconhecimento

Na última sessão ordinária do ano, realizada em 12 de dezembro, os vereadores aprovaram por unanimidade, Moção de Congratulações e Aplausos ao subtenente Mena. O projeto é de autoria do vereador Hélio José dos Santos com assinatura dos demais parlamentares e visa destacar os relevantes serviços cívicos, sociais, assistenciais, culturais e educacionais prestados à Adamantina.

“Subtenente Mena desenvolveu, durante sua permanência em Adamantina, um singular trabalho de instrução cívica, junto aos atiradores, como também desenvolveu e participou de importantes campanhas sociais, educacionais e culturais, aturando em parceria com o Poder Público Municipal ou com entidades e instituições locais, visando contribuir para a formação do integral do atirador/cidadão, possibilitando a melhorar a qualidade de vida das famílias mais simples e humildes”, destaca.