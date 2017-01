Dentista Ana Savi Abrahão explica o que é tratamento de canal

O tratamento endodôntico, popularmente conhecido como ‘tratamento de canal’, é realizado para tratar problemas relacionados com a parte central do dente, a polpa dentária. No passado, dentes com polpas comprometidas eram frequentemente extraídos. Atualmente, o tratamento de canal confere aos dentistas uma maneira segura de salvar dentes.

A polpa é importante durante o crescimento e desenvolvimento do dente, destaca a especialista Ana Maria Savi Abrahão. “No interior do dente, sob o esmalte branco e uma camada dura denominada de dentina, existe um tecido mole, chamado polpa, que contém vasos sanguíneos, nervos e tecido conjuntivo circundante. A polpa estende-se desde a coroa do dente para a ponta das raízes, onde se liga aos tecidos circundantes da raiz. Quando a polpa está inflamada ou infectada é necessário o tratamento endodôntico”, comenta.

A profissional explica que as causas mais comuns desta inflamação ou infecção são cáries profundas, procedimentos dentários repetidos sobre o dente e fendas ou trincas, que causam dores, sensibilidade prolongada ao calor ou frio, sensibilidade ao toque e mastigação, descoloração do dente e inchaço. Mas, às vezes, não há sintomas.

No tratamento, o endodontista remove a polpa inflamada ou infectada, limpa cuidadosamente e modela o interior do canal e da raiz e, em seguida, veda o espaço. “Logo após o dente estará pronto para receber a restauração definitiva ou uma coroa”, afirma.

Muitos procedimentos de endodontia são realizados para aliviar a dor de dente causada por inflamação ou infecção da polpa. Com técnicas e materiais modernos, se diminui a sessões, o que traz mais conforto ao paciente.

“Então precisamos esquecer as crendices populares dos familiares mais antigos e perceber que o tratamento endodôntico é aconselhado em casos que são indicados pelo dentista. Basta lembrar de procurar um bom endodontista e seguir todas as recomendações”, destaca a especialista.

Um dente restaurado pode durar a vida toda se você continuar a cuidar dos dentes e gengiva. Entretanto, check-ups regulares são necessários. Uma vez que a raiz dentária de um dente tratado é nutrida pelos tecidos ao seu redor, seu dente permanecerá saudável.

