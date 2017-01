Déficit de vagas em creches é alto, confirma Prefeitura

A falta de vagas em creches em Adamantina preocupa muitos pais de crianças de seis meses a três anos de idade. Segundo levantamento da Secretaria Municipal da Educação, feito a pedido do IMPACTO, a cidade tem um déficit de 143 vagas para crianças nessa faixa etária. Esse é um dos desafios que a nova gestão municipal terá de enfrentar na área de educação. Ainda segundo a pasta de Educação, Adamantina conta com oito creches municipais e uma conveniada que atendem 564 crianças (seis meses até três anos de idade).

Na fila

A costureira Natália Claudino de Souza, moradora do Jardim Brasil, está à procura de uma vaga para o filho de seis meses de idade. Ela começou a busca em novembro do ano passado, mas sem sucesso. “Fui em busca de uma vaga e me disseram que não tinha. Ficaram de retornar em fevereiro. Estou na expectativa, já que trabalho e preciso que alguém cuide do meu filho recém-nascido”, relata. Enquanto não consegue uma vaga, Natália paga R$ 300 para uma babá cuidar do filho.

Novo secretário promete criar vagas

Manter meninos e meninas protegidos enquanto os pais trabalham é, por lei, uma obrigação dos municípios. Por isso, o novo secretário de Educação, Osvaldo José, que assumiu o cargo há três semanas, diz que irá ampliar o atendimento nas creches, mas o grande desafio para diminuir a demanda é a falta de funcionários. “Estamos fazendo levantamento necessário para realmente verificar a possibilidade de a partir do próximo mês ampliar o atendimento para mais crianças. Por outro lado, temos um grande problema que é a falta de funcionários, sendo que a Prefeitura já esta com a folha de pagamento perto do limite prudencial. Neste mês de janeiro, existe vários funcionários de férias que retornam somente a partir de 6 de fevereiro. Vamos tratar o assunto com muita responsabilidade”, informa.

PAIS TÊM DIREITO GARANTIDO POR LEI

O acesso a creche e pré-escola são direitos previstos em lei. Está no artigo XXV da Constituição Federal. O ECA (Estatuto da Criança e Adolescente) através da lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, também assegura este direito a crianças desde o nascimento até os cinco anos de idade.