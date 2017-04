De “O Adamantinense” ao “Jornal Diário do Oeste Paulista”: 50 anos de história, informação e credibilidade

Há exatos 50 anos, no dia 16 de janeiro de 1966, circulava em Adamantina a primeira edição do jornal “O Adamantinense”, que se tornou um dos principais jornais impressos do município e região nos últimos anos.

Ao longo de meio século, foram muitas idas e vindas. Mas, Adamantina ao longo dos seus incompletos 67 anos teve um importante aliado no registro de sua trajetória.

Tudo começou quando a Cidade Jóia ainda era uma menina no alto dos seus 17 anos, jovem e promissora que atraia novos moradores de todos os cantos do país. O amadurecimento de Adamantina ocorreu lado a lado com o do periódico fundado em 1966.

Nesse período tanto um quanto o outro tiveram de se adaptar às mudanças impostas pelo tempo e também se modificaram junto a ele. A transformação é constante, ocorre a cada dia e se reinventa continuamente.

Hoje, a principal característica do Jornal Diário do Oeste Paulista é manter os verdadeiros valores, pautados em um jornalismo ético e com responsabilidade, permitindo a confiança dos leitores. Embora a internet tenha agilizado a disseminação da informação, o periódico busca priorizar a apuração da notícia de uma maneira que chegue até o leitor um conteúdo extremamente analisado e filtrado como forma de informá-los sobre os mais relevantes fatos, além de estimular o senso crítico de cada leitor.

Em relação ao Poder Público, o periódico adotou uma postura voltada ao processo democrático, com início na campanha eleitoral através da realização de debates de ideias entre os candidatos a prefeito, assim como realizado nas eleições municipais 2012, sendo o primeiro debate promovido pelo jornal em parceria com a Rádio Cultura.

“Hoje é dia de agradecer aos ex-diretores, ex-funcionários e a nossa atual equipe pelo importante trabalho realizado até aqui e principalmente, agradecer a você, querido leitor, pela confiança e aos empresários que colocaram o nome de sua empresa em nossas mãos para que através da publicidade pudéssemos dar nossa parcela de contribuição para o seu crescimento e desenvolvimento”, destacam os diretores do periódico.

Daqui pra frente, a direção do “Diário do Oeste” renova o compromisso de continuar desenvolvendo um jornalismo ético, superando os desafios, renovando-se conforme as exigências do mercado e mantendo sempre os verdadeiros valores.