De ambientes residenciais aos empresariais: a importância do paisagismo

Confira as dicas do Cantinho das Flores Paisagismo

Questões ligadas ao meio ambiente estão em alta. Com a crescente consciência ecológica, a cada dia aumenta também os espaços verdes, seja em áreas públicas, residenciais e empresariais.

No ambiente profissional, os projetos paisagísticos proporcionar aos funcionários um bom ambiente de trabalho, melhorando o clima, dando outra cara e até motivando mais os colaboradores que lá trabalham. “Um bom projeto pode diminuir a carga de estresse e fazer com que todos se sintam melhor”, comenta o paisagista Pedro Pozzetti, do Cantinho das Flores.

Referência no interior paulista, o empresário explica que muitas empresas procuram o serviço especializado em paisagismo em busca destes benefícios ao ambiente profissional. “Atualmente, atendemos grandes industriais que estão preocupadas com a preservação ambiental, além de quererem oferecer um ambiente de trabalho mais adequado. Recentemente, realizamos o paisagismo de uma usina sucroalcooleira da Alta Paulista que mostra que, independente do setor, o paisagismo faz a diferença”, enfatiza.

Para oferecer este serviço de forma adequada e eficiente, o Cantinho das Flores conta com produção própria e o maior estoque de plantas e acessórios da região. “As plantas se desenvolvem com o intenso calor do Oeste Paulista, o que ajuda elas se adaptarem em qualquer parte do Estado. Hoje, atendemos todas as regiões paulistas, além do norte do Paraná e Mato Grosso do Sul”, destaca o paisagista. O centro de produção conta com mais de 65 mil plantas de aproximadamente 150 espécies.

Mas não é apenas em empresas que o paisagismo é importante. De pequenos a grandes residenciais já trazem este aliado para atrair moradores, seja pela questão arquitetônica ou até mesmo de preservação ambiente. “Temos grandes parceiros, como a LRJ Empreendimentos Imobiliários, Dahma e MRV que mostram que o paisagismo é um dos principais requisitos para se morar bem”.

Cantinho das Flores

Entre os 10 principais garden do interior paulista, o Cantinho das Flores está se expandido para melhorar o serviço aos seus clientes. Em breve, fará parte, juntamente com a Estância São Francisco, do Grupo Gramada Paisagismo. “Estamos em constante processo de evolução e de aperfeiçoamento para oferecer produtos e serviços de qualidade. Trabalhamos desde um pequeno jardim de inverno, por exemplo, até obras em grandes condomínios, o que mostra a nossa preocupação em sempre capacitar nossos colabores para atender a sua demanda”, finaliza Pedro Pozzetti.

Serviço

O Cantinho das Flores fica na alameda Dr. Armando de Salles Oliveira, 624 – centro de Adamantina. Informações no: (18) 3521-4845 ou cantinhodasflores.com.br.