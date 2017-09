romovida pelo curso de Direito do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), em parceria com a Excelentíssima Juíza de Direito da 3ª Vara e diretora do Fórum, Ruth Duarte Menegatti, 149 alunos dos terceiros anos do ensino médio da ETEC Prof. Eudécio Luiz Vicente realizaram uma visita na manhã desta quarta-feira, 06, ao Fórum da comarca de Adamantina.

O objetivo foi aproximar o poder Judiciário local da população, oportunizando aos alunos conhecerem as dependências e os trabalhos desempenhados pelo referido órgão. Os estudantes foram recepcionados pela Excelentíssima Juíza de Direito, Ruth, e pelo Excelentíssimo Juiz de Direito da 2ª Vara, Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato.

“Os nobres magistrados conversaram com os alunos no salão do Tribunal do Júri, onde ressaltaram os desafios, sonhos e importância de todas as carreiras jurídicas, em especial, da magistratura, enaltecendo a importância dos estudos, sonhos e objetivos aos jovens”, afirmou o servidor técnico-administrativo da UniFAI, Lucas Bonora, que articulou a organização da visita junto à coordenadora do curso de Direito, Profª Me. Mariângela Conceição de Castro.

Os magistrados aproveitaram a oportunidade para conscientizar os alunos a respeito do “Projeto Setembro Amarelo”, que vem sendo realizado neste mês no município, o qual visa a prevenção do suicídio, alertando a todos a respeito da realidade do suicídio no Brasil e, em especial, na região, bem como suas formas de prevenção.

O evento foi acompanhado pela coordenação do curso de Direito da UniFAI e pela direção da ETEC Prof. Eudécio Luiz Vicente e seu respectivo corpo docente.

Colaborou: Lucas Bonora