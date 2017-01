Cultura lança sistema de cadastramento de artistas e produtores culturais locais

As escolas que desenvolvam de linguagens culturais também poderão se cadastrar. O prazo para inscrição é de 9 a 27 de janeiro.

O Departamento de Cultura, vinculado à Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, instituiu o sistema de cadastramento de artistas e produtores culturais locais, com o objetivo de criar um banco de dados para planejar ações que valorizem o produto cultural local ao longo do ano. As escolas que desenvolvam de linguagens culturais também poderão se cadastrar. O prazo para inscrição é de 9 a 27 de janeiro.

Para se inscrever, é preciso enviar um e-mail para cultura@adamantina.sp.gov.br, com tema “cadastramento” e os seguintes dados: (i) área de atuação artística; (ii) nome do grupo, banda ou instituição; (iii) nome do Responsável; (iv) endereço contendo rua, número, bairro e CEP; (v) telefone; e (vi) e-mail.

O Departamento de Cultura está localizado em anexo à Biblioteca Pública Municipal Cônego João Baptista de Aquino, na Av. Adhemar de Barros, 200, telefone (18) 3522-2243.