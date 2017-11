O Departamento de Cultura divulgou na quarta-feira (22) a programação completa do Natal, em Adamantina. Mais enxuta e sem grandes investimentos, quatro eventos gratuitos estão sendo preparados para o período natalino.

A programação especial começa nesta quinta-feira (30), quando haverá apresentação do Projeto Guri – canto coral e orquestra – no Anfiteatro da Biblioteca Municipal. O evento começa às 19h30.

No dia 3, acontecerá a tão aguardada chegada do Papai Noel, na praça Élio Micheloni, com a participação da Banda Marcial de Adamantina. Já no dia 8, às 20h30, também na praça central da cidade, haverá apresentação do Coral da Unimed de Bauru.

E, finalizando a programação, a Banda Marcial de Adamantina realiza concerto especial em comemoração aos seus 25 anos. A apresentação musical ocorrerá no dia 21 de dezembro, às 20h30.