Crianças da Apae de Adamantina estampam 3ª edição de calendário

Com alegria e sorriso contagiante 11 crianças estampam as páginas do calendário de mesa editado anualmente

Em 2017, a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) completa 43 anos de prestação de serviços em Adamantina. Atualmente atende 220 usuários nas áreas de saúde, assistência social e educação. Todo atendimento prestado é gratuito, tanto a parte pedagógica como a parte clínica (abrange fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional).

Com o objetivo de desmistificar preconceitos e promover a inclusão social, pelo segundo ano consecutivo, 11 meninos e meninas atendidos pela instituição, se transformaram em modelos. Com alegria e sorriso contagiantes os modelos mirins estampam as páginas da 3ª edição do calendário de mesa, editado anualmente.

“Através da divulgação dos calendários nossa intenção é incluí-los na sociedade e lembrar à todos que as crianças merecem respeito e principalmente oportunidade. Queremos desmistificar o preconceito e mostrar que nossas crianças são lindas, são felizes, sorridentes e principalmente fotogênicas”, destaca a diretora administrativa, Érica Cristina Rocha Grespi Maião.

Neste ano foram confeccionados 550 calendários e todo dinheiro arrecadado retornará para a Apae. No ano passado a campanha de venda arrecadou cerca de R$ 4 mil que foram revertidos para aquisição de materiais educativos e aparelhos terapêuticos para reabilitação. A meta deste ano é comercializar novamente toda produção. Érica enfatiza que a publicação dos calendários não visa somente a renda. “Além do exemplo da inclusão, esta iniciativa contou também com solidariedade de empresários locais e principalmente da fotógrafa Sandra Kobayashi responsável pela produção das fotos que trabalhou de forma voluntária. Aproveito para agradecer a parceria e destacar que só conseguimos desenvolver este projeto porque tivemos vários parceiros”, afirma.

Colaboraram nesta edição os seguintes patrocinadores: Alvorada, Proeste, Rede Sete de Supermecado, Mosconi Pneus, Moda Íntima, e Gráfica Moreti.

Pontos de venda

Quem tiver interesse em adquirir o calendário que custa R$ 10, basta procurar na HOS – Haddad Organização Social ou na sede da Apae localizada na Rua Tsunekishi Sakai, nº 136, Vila Joaquina. Telefone para mais informações é o 3521-3340/3521-2933.