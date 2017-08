A notícia de uma criança, de 3 anos, que sofre cirrose hepática e necessita realizar um exame médico de R$ 9 mil, nesta sexta-feira (25), em São Paulo, mobilizou a comunidade de Adamantina. Apesar de a informação ter sido divulgada nesta quinta-feira (24), o pequeno adamantinense é acompanhado por médicos há pelo menos 2 anos.

A diretora da Instituição Solidária Carlos Pegoraro (Casa do Garoto), Maria Neide Ribeiro dos Santos Mantovani, local que o acompanha desde o início, explica a criança apresentava abdômen estendido (inchado), suspeitando que havia contraído Leishmaniose. Ao realizar exames foi verificado que ele tinha cirrose hepática.

Depois de descoberta a doença, iniciou-se um intenso tratamento para verificar as causas e o melhor método para a cura da criança, quando foi realizada uma biópsia no fígado. Mas, devido à complexidade do caso, pois o pequeno possui varizes no esôfago, onde faz escleroterapia a cada dois meses, procedimento que realiza a ligadura das varizes que podem se romper, a médica optou-se por não fazer novamente a biópsia devido a criança ter passado por problemas depois do procedimento.

Com isso, em consulta particular na terça-feira (22), a médica – que faz parte de equipe que realiza transplantes de fígado – solicitou a realização do Teste do Exoma (o mais eficiente teste para doenças genéticas), já que a criança apresenta a doença em estágio avançado. O exame determinará qual o próximo passo – o encaminhamento para fila de transplante de fígado ou qual o método adequado para o tratamento. Enquanto não sai o resultado, a criança continuará sendo acompanhada em São Paulo.

Mobilização

Para realização do teste, que custa R$ 9 mil, uma reunião foi feita na noite desta quinta, organizada pela Casa do Garoto, visando à arrecadação do valor junto a diversas instituições do município, como Lions, Rotary, Maçonaria e igreja, além da comunidade. Mesmo atingindo seu objetivo, a campanha continuará.

Os pais do pequeno adamantinense gastam mensalmente cerca de R$ 300 com medicamentos, além de receber outros remédios de alto custo, que podem atrasar, sendo necessária sua aquisição. Ainda, segundo a diretora da Casa do Garoto, a criança passará por outros exames nos próximos meses, necessitando a colaboração de toda a comunidade.

Três ações já são realizadas por voluntários sensibilizados pelo caso. Duas ações entre amigos, de uma bicicleta e outra de orquídea, estão sendo vendidas por R$ 5, na Casa do Garoto e na Ave Cristo, além de bombons caseiros, de R$ 3, com renda revertida também aos familiares.

Neide alerta que somente as duas instituições estão autorizadas a realizar campanha em prol do tratamento da criança. Mais informações pode ser obtido no: (18) 3522-5379.