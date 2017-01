Corpo de PM de Pacaembu foi localizado no Rio do Peixe

Foi localizado na manhã deste sábado (21) o corpo do Cabo PM Geraldo Miranda Neto que trabalhava em Pacaembu e estava desaparecido nas aguas do Rio do Peixe em Tupã desde a última terça-feira (17) – (REVEJA AQUI).

O Corpo de Bombeiros de Tupã e a equipe da Marinha de Presidente Epitácio o localizaram pela manhã a 6 km do local do acidente.

Segundo informações, o corpo foi visto por populares boiando enroscado na vegetação. Imediatamente, as equipes de buscas foram acionadas para fazer a remoção do mesmo.

O corpo de Geraldo foi levado para o Instituto Médico Legal de Tupã e depois será velado na Igreja Batista de Iacri onde ele residia. Ainda não há previsão para o velório.

Com a localização do corpo do policial, os bombeiros encerram a buscas. O corpo do tio dele, Valmir Bandarchich foi encontrado na noite de ontem (20), e está sendo velado na Igreja Batista do distrito de Varpa.

De acordo com informações da Policia Militar de Cabo Miranda estava atuando a cerca de seis meses em Pacaembu. (FONTE: )