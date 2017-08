Copa ATC tem sequência neste final de semana com cinco jogos

Jogos são realizados a partir das 15h, deste sábado (26), no Adamantina Tênis Clube

A terceira rodada da Copa ATC Aberto de Futebol Médio tem sequência neste sábado (26) e domingo (27), quando serão realizados mais cinco duelos.

No primeiro dia, os jogos começam às 15h, quando o Us Pa Du Pa/Adriano Encanador enfrentará o Vila Nova/I.E.O./Clínica Golfeto, o Arsenal/Supermercado Godoy jogará contra o Pracinha F.C. e o Parque Iguaçu/Mosconi Pneus duela com o Resenha F.C./Auto Posto Cocipa.

No domingo é a vez da Portuguesa enfrentar o Cleber Beloni/Mori e o San Remo/Intuição Modas, dos jogadores Maycon e Luquinha, jogar contra o time da Vila Freitas/Vidraçaria Adamantina.

Classificação

1° – Vila Freitas (6 pontos); 2° – Vila Nova (6); 3° – San Remo (4); 4° – Parque Iguaçu (4); 5° – Resenha (3); 6° – Portuguesa (3); 7° – Mori (1); 8º – Us Pa Du Pa (1); 9º – Pracinha (não pontuou); e 10° – Arsenal (não pontuou).

A arbitragem é por conta de Martinho Schornnor, Júlio Moreno e Jair Souza, mesário Marcelo Jarrão e coordenação João Pedro de Castro.

Realização: Departamento de Esportes do Adamantina Tênis Clube

Apoio: Alvorada Construção e Acabamento, Proeste Chevrolet e Supermercado Godoy