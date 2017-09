O coordenador nacional de expansão do CVV (Centro de Valorização à Vida), João Régis da Silva, estará nesta quarta-feira (20), em Adamantina, participando de mais um encontro com intuito de efetivar a instalação da unidade no município.

Na oportunidade, ele fará uma palestra aberta ao público no anfiteatro da Biblioteca Municipal, às 19h30, sobre a importância do trabalho voluntário, além de outras considerações sobre as políticas e os trabalhos realizados pelo CVV.

CVV

O Centro de Valorização à Vida atua gratuitamente na prevenção do suicídio há 55 anos e tem 72 pontos de apoio em todo o país. Em Adamantina, um Comitê Pró-CVV trabalha para instalação da unidade desde março, quando houve a primeira reunião oficial, porém, a fomentação do assunto é debatida há anos, com diferentes contatos ao CVV, em especial a Coordenação de Expansão.