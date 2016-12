Conheça a Casa de Elisa, em Taubaté

Alô, descendente de italianos ou admirador daquela famosa cozinha. Visite a Casa de Elisa, um restaurante em anexo a um Espaço Cultural e Museu. Você está convidado a passar um dia em uma aconchegante casa de imigrantes, lembrando a colonização.

Há todo um programa para você, que começa com um delicioso café caipira italiano logo à sua chegada. Em seguida, você visita uma capela centenária totalmente restaurada. As peças que lá se encontram vieram com os primeiros imigrantes. Há, ainda, a parte do Museu.

Depois você passeia ao redor ou tira fotos tendo ao fundo a Várzea do Rio Paraíba do Sul ou a Serra da Mantiqueira. Se quiser, te oferecem uma aula de artesanato, com motivos da nossa infância. Segue-se um “senhor” almoço. Farto e “fora de série”. Localização: Rua Virgilio Valério, 57, centrinho de Quiririm, na cidade de Taubaté. (saída 117 e 118 da Via Dutra). Outras informações pelo fone (12) 3686-1791.