Congresso técnico definirá regulamento da 11ª Copa Unipedras/UniFAI

A 11º Copa Unipedras/UNIFAI de Futsal se tornou uma das competições esportivas mais tradicionais no cenário esportivo adamantinense, contando com a participação de atletas de Adamantina e região. O evento não era realizado desde 2014, em razão da interdição do Ginásio de Esportes ‘Paulo Camargo’ por questões técnicas de segurança.

A iniciativa da equipe do Departamento de Esportes, por meio dos servidores Ronaldo Tuiuiú e Luciano Netto, e o aval do secretário de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, Osvaldo José, e do prefeito Márcio Cardim, possibilitaram a concretização do retorno deste campeonato. A colaboração do empresário Dirceu Xavier de Andrade da Marmoraria Unipedras consolidou a parceria para a realização do evento.

“Sempre tive vontade de retornar com a copa que já é tradicional na cidade. Acredito que mais uma vez será um sucesso. Convido o público a comparecer nos jogos e prestigiar este grandioso evento esportivo”, destaca o empresário.

Parceria

Cardim destaca a parceria. “É com muita satisfação que recebemos o apoio do Dirceu da Unipedras reativando a tradicional copa de futsal juntamente com a UniFAI. Tenho certeza, que é somente a primeiro de muitas outras competições esportivas que irão acontecer ao longo do nosso mandato. Sempre buscando parcerias e fazendo a diferença”, afirma.

Homenagem

Neste ano a competição homenageará saudoso funcionário público municipal Ângelo Piovesan ‘Angelim’ dedicado zelador do Ginásio de Esportes. De acordo com a comissão organizadora, a competição tem data prevista para início na segunda-feira, 23 de janeiro.

Congresso técnico

No dia 16 de janeiro será realizado o congresso técnico com as equipes participantes para a elaboração de regulamento, forma de disputa e coordenação técnica do evento. As inscrições continuam abertas para equipes e atletas de Adamantina e região, não havendo cobrança de taxa de inscrição. Os interessados devem procurar a sede do Departamento de Esportes, localizada na Rua José Frizão, 80, ao lado do Recinto Poli Esportivo, para retirada da ficha de inscrição, ou pelo telefone (18) 3522-4312.

Ginásio liberado

Segundo a Prefeitura, o Ginásio de Esportes, local onde será realizada as competições, encontra-se totalmente remodelado e equipado com todos os itens de segurança solicitadas pelo órgãos competentes alvará de funcionamento da prefeitura e AVCB (Auto de Vistoria Corpo de Bombeiros). Durante a semana, oito servidores municipais fizeram mutirão para realizar reparos e pintura no Ginásio de Esportes. Espontaneamente decidiram colaborar com a manutenção do local. Todo material utilizado na pintura, avaliado em R$ 2 mil foi doada por empresários locais.