Congresso técnico define times e grupos da 11ª Copa Unipedras de Futsal

Competição terá início na segunda (23), às 19h30, com participação de 16 times

A diretoria de Esportes de Adamantina promoveu na noite desta segunda-feira (16), congresso técnico para definir quantidade de participantes e data de início, sorteio dos grupos e apresentar a forma de disputa da 11ª edição da Copa Unipedras/UniFAI de Futsal. Congresso aconteceu no Ginásio de Esportes ‘Paulo Camargo’ e reuniu dirigentes das equipes.

O prefeito Márcio Cardim, o secretário municipal de Educação, Cultura e Esporte Osvaldo José e o empresário Dirceu Xavier participaram do congresso que foi coordenado pelos representantes diretores, Ronaldo Tuiuiú e Luciano Netto.

Homenagem

Neste ano, a Copa homenageará o saudoso funcionário da Prefeitura de Adamantina, Ângelo Piovesan “Angelin”, que era zelador do Ginásio de Esportes.

Início

A competição terá início na próxima segunda (23), às 19h30, com 16 times em busca do título, número recorde de participação.

Disputas

Para a disputa da primeira fase foram compostos quatro grupos com quatro equipes cada, que jogarão entre si. Classificam para as oitavas de final os dois melhores colocados de cada chave. Então, serão formados mais dois grupos com quatro times cada, que também se enfrentam. Desses, saem os dois grandes finalistas.

GRUPO A

Psirico/Academia Arena/Coletti Cabeleireiro, Bragas, Branco Peres e Arsenal B

GRUPO B

Conap/Gêmeos Pub, Pracinha, Line Modas e Botafogo

GRUPO C

Arsenal A, Vila Nova/Oeste Seguros, Os Quaiados e Portuguesas

GRUPO D

CW Motos/Amigos do Bassan, Vila Freitas Futsal/Amigos do Galo/Star Motos/Vidraçaria Adamantina, Mariápolis e Peñarol/Paulo Cabeleireiro