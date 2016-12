Confira o que abre nesta segunda-feira em Adamantina

Comércio

Nesta segunda-feira (26), abre às 9h e fecha às 18h. No sábado (31), véspera de Ano Novo, as lojas atendem até as 13h. Para compensar o feriado de 8 de dezembro, quando houve expediente normal, o comércio não abrirá no dia 2 de janeiro de 2017.

Supermercados

Nesta segunda-feira (26) o expediente será normal.

Paço Municipal

O Paço Municipal e Secretárias Municipais terão o atendimento interrompido nesta segunda-feira (26), pois foi decretado ponto facultativo.

Câmara Municipal

O atendimento ao público também ficará interrompido nesta segunda-feira (26).

UniFAI

Instituição entra em recesso na sexta-feira (23) e retorna na segunda-feira, 3 de janeiro de 2017.

Creches

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, as creches municipais (EMEI Ciclo I) Criança Feliz (Pq Itapupu), Sonho de Criança (Jd Mário Covas), Raio de Sol (Jd Tipuanas), Pequeno Polegar ( Jd Paulista), Pequeno Príncipe (centro), Cantinho da Criança (Jd Brasil), Monteiro Lobato (Jd Bela Vista) e Cecília Meireles (Proinfância), entraram em recesso na quarta-feira (21) para dedetização e limpeza de caixas d’água e retornam na quarta-feira, 4 de janeiro.

Coleta lixo

Hoje não haverá coleta de lixo na cidade. A coleta retornará normalmente nesta terça-feira (27).

Bancos

As agências bancárias abrem normalmente para atendimento nesta segunda-feira (26). Na quinta-feira (29) será o último dia útil do ano para o setor bancário. Já na sexta-feira (30), as instituições financeiras não abrem para atendimento ao público. O expediente retornará na segunda-feira, 2 de janeiro.

Fórum

O Fórum da Comarca de Adamantina entrou em recesso na terça-feira (20). Audiências ficarão suspensas até 9 de janeiro de 2017, quando os trabalho serão retomados. Apenas as medidas urgentes devem ser analisadas durante o recesso na Central de Plantão Judiciário

Ministério do Trabalho

Não haverá alteração no horário de expediente. O Posto do Ministério do Trabalho funciona das 8h às 16h.

Receita Federal

Não haverá alteração no horário de expediente. O Posto da Receita Federal funciona das 8h às 12h.

Correios

Não haverá alteração no horário de expediente. A agência local funciona das 9h até as 17h.