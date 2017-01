Como agendar apresentação da Esquadrilha da Fumaça

As instituições interessadas devem enviar o pedido a Divisão de Relações Públicas do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica

São sete aeronaves com as cores da nossa bandeira, deixando rastros desenhados no céu, às vezes com manobras perigosas. Seus pilotos são profissionais altamente preparados. E, por isso, é que eles nos proporcionam manobras arrojadas e emocionantes.

Estivemos visitando o seu ‘quartel geral’ na aconchegante cidade de Pirassununga e notamos que eles estão bem preparados para receber grupo de turistas, desde que previamente agendados.

O show aéreo que a ‘Esquadrilha da Fumaça’ pode nos proporcionar são públicas, totalmente gratuitas e de caráter institucional. Para requerer apresentação na sua cidade, é necessário endereçar o pedido para o Centro e Comunicação da Aeronáutica, em Brasília.

As instituições interessadas (prefeituras, aeroclubes, associações e outros) em tê-la abrilhantando seus principais eventos devem enviar o pedido a Divisão de Relações Públicas do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica (CECOMSAER) com uma antecedência mínima de quatro meses, telefone, endereço, e o nome de uma pessoa para contato, além das datas em que solicita a apresentação.

Sempre que possível, convém colocar uma ou mais datas alternativas para o caso de a Esquadrilha não estar disponível no dia desejado. Após a deliberação por parte do Comando da Aeronáutica, caso aprovado, a resposta positiva seguirá com aproximadamente um mês de antecedência da execução do evento.

Aviso importante

A Esquadrilha da Fumaça não mantém qualquer vínculo com empresas de promoção de eventos, sendo todas as apresentações realizadas de forma gratuita.

Contato

ESQUADRILHA DA FUMAÇA – EDA

Caixa Postal 1083

CEP 13.643-970 Pirassununga-SP

Tel/Fax- 0XX 19 565-7236

E-mail: fumaca@siteplanet.com.br