Para os atrasadinhos que ainda pretendem comprar presentes e artigos para ceia de Natal, o comércio de Adamantina funciona até às 16h neste sábado (23).

O horário especial do comércio para o final do ano foi definido no início de novembro, quando foi assinado a Convenção Coletiva de Trabalho entre Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato do Comércio Varejista) e Sincomerciários (Sindicato dos Empregados de Tupã e Região), com data base de 1° de setembro de 2.017 e válida até 31 de agosto de 2.018.

Na segunda-feira (25) e 1º e 2 de janeiro de 2.018 as lojas estão fechadas. Já na semana do dia 26 ao dia 29, os estabelecimentos comerciais estarão abertos das 9h às 18h. E, no próximo sábado, dia 30, o comércio fica aberto até às 13h.

Supermercados

Já os supermercados funcionam até às 18h, no dia 24, e retornam com atendimento às 12h, de terça-feira (26).