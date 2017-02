Comércio de Osvaldo Cruz realiza promoção na próxima semana

Além de promoções, o comércio estará com horário especial na quinta-feira (9), sexta-feira (10) e no dia 11, sábado

A Associação Comercial e Empresarial de Osvaldo Cruz e o Sindicato do Comércio Varejista realizam nos dias 9, 10 e 11 de fevereiro o “Feirão de Verão 2017”.

O evento tem o objetivo de aquecer as vendas do início do ano, que costumam ter uma queda devido aos pagamentos de imposto e outros compromissos financeiros. As empresas participantes realizarão descontos imperdíveis em vários produtos durante os três dias, proporcionando muitas oportunidades de compras ao consumidor.

Além de promoções, o comércio estará com horário especial: na quinta-feira (9), as lojas funcionarão das 8h30 às 18h, na sexta-feira (10), das 8h30 às 22h e no dia 11, sábado, das 9h às 16h.