Comércio de Lucélia funciona até às 17h neste sábado

Na véspera de Natal, o comércio de Lucélia funciona em horário especial para atender os ‘atrasadinhos’ que deixaram para comprar os presentes na última hora. Nesta sexta-feira (23), as lojas estarão abertas até às 22h. E neste sábado (24), até às 17h.

Já na segunda-feira (26), o expediente será das 12h às 18h. De terça-feira (27) a sexta-feira (30), os estabelecimentos estarão funcionando até às 18h.

No sábado (31), véspera de Ano Novo, o comércio funcionará das 9h às 13h. E no dia 2, as lojas ficarão fechadas, segundo o Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista).