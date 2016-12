Comércio de Adamantina tem horário especial neste sábado até 16h

As lojas de Adamantina ficam abertas neste sábado (24), véspera de Natal, até às 16h, segundo calendário do Sincomercio.

Na segunda-feira (26), abre às 9h e fecha às 18h. No sábado (31), véspera de Ano Novo, as lojas atendem até as 13h. Para compensar o feriado de 8 de dezembro, quando houve expediente normal, o comércio não abrirá no dia 2 de janeiro de 2017.

Supermercados

Poderão funcionar neste sábado (24) e na véspera de Ano Novo (31), até às 18h, dependendo do critério de cada empresa. No feriado de Natal (25) e no Réveillon (1º), os supermercados não abrem. Nas segundas-feiras (26 de dezembro e 2 de janeiro) o expediente será normal.