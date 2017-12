O comércio de Adamantina vai funcionar em horário especial para as compras de Natal a partir desta sexta-feira (8), estendendo até o dia 23 de dezembro. A ideia é dar tempo extra aos consumidores para que possam pesquisar os presentes.

No dia 8, feriado municipal, as lojas estarão abertas das 9h às 18h, em compensação a 2 de janeiro de 2.018, quando as lojas estarão fechadas. Já no dia 9 (sábado), os estabelecimentos do centro da cidade funcionam até às 16h.

Já durante as semanas, do dia 11 ao dia 22, as lojas ficarão abertas até às 22h. Os sábados, dias 16 e 23, também terão horário diferenciado de atendimento.

O horário especial do comércio para o Natal foi definido no início de novembro, quando foi assinado a Convenção Coletiva de Trabalho entre Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato do Comércio Varejista) e Sincomerciários (Sindicato dos Empregados de Tupã e Região), com data base de 1° de setembro de 2.017 e válida até 31 de agosto de 2.018.