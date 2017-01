Com posse de Izaque Silva, região conta com três deputados federais

Evandro Gussi (PV), Ricardo Bentinho (PRB) e agora, Izaque Silva (PSDB), representam o Oeste Paulista no Congresso Nacional

O prudentino Izaque Silva (PSDB) tomou posse nesta semana como deputado federal em Brasília. Ele passa a integrar a bancada tucana paulista na Câmara dos Deputados, em Brasília.

A posse de Izaque Silva, foi realizada pelo presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ). Ele era o sexto suplente da coligação composta pelo PSDB, DEM e PPS, nas eleições de 2014, e assumiu a vaga deixada por Bruno Covas, eleito e empossado vice-prefeito de São Paulo.

Naquele pleito conquistou 33.724 votos.

Segundo a Câmara dos Deputados, Izaque Silva foi convocado pois os outros suplentes que estavam à sua frente já exercem mandato.

No total, 22 parlamentares deixaram a Câmara dos Deputados em virtude das eleições municipais.

Com a posse de Izaque Silva (PSDB), a região Oeste do Estado passa a contar com três deputados federais.

O primeiro a assumir foi Evandro Gussi (PV) que foi eleito em 2014, após ter ficado como suplente com os resultados obtidos no pleito de 2010.

Já em outubro do ano passado, o adamantinense Ricardo Bentinho (PRB) assumiu a vaga do sertanejo Sérgio Reis, que se afastou por problemas de saúde. A previsão é de que em fevereiro Sérgio Reis volte ao Congresso Nacional.

Quem é Izaque Silva?

Aos 55 anos, Izaque Silva (PSDB) se preparava para assumir seu sétimo mandato consecutivo como vereador em Presidente Prudente. Nas eleições de 2016, ele foi o mais votado com 3791 votos.

“O Orçamento é feito de um ano para o outro. Ou seja, já temos a definição para 2017, com a aprovação feita pela Câmara dos Deputados no ano passado. Mas vou lutar por aquilo que é possível, que sobrou, para este ano e apresentar emendas para 2018”, afirmou Izaque Silva.