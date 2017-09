Quem circula pelas avenidas ou principais áreas verdes da cidade se depara com uma triste realidade – o abandono das praças e canteiros centrais de Adamantina. Sem manutenção adequada, o mato e a sujeira tomam conta de muitos locais.

Este ano, a Prefeitura realizou o plantio de grama nos canteiros centrais de algumas avenidas da cidade. O trabalho efetuado tinha o intuito de proteger o solo dos canteiros, evitar o aparecimento e multiplicação de ervas daninhas e, sobretudo, melhorar o aspecto visual do município. Porém, sem manutenção adequada, muitos dos locais passam hoje o aspecto de abandono.

Em 2.014, a Saama (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente) realizou ainda a substituição de terra e plantio de seis mil mudas de mini-cambará, além da poda das árvores já existentes nos canteiros das avenidas Santo Antônio e Capitão José Antônio de Oliveira. Também sem o cuidado necessário, pouco das espécies vingaram.

Com objetivo de mudar essa realidade, a Saama lançou o projeto ‘Adote o Verde’, que busca entidades da sociedade civil, associações de moradores, Organizações Não-Governamentais, sindicatos, sociedades, pessoas físicas e jurídicas legalmente constituídas e cadastradas no Município e, instituições da rede particular de ensino, instaladas em Adamantina a adoção de praças e sistemas de lazer públicos, canteiros de avenidas, áreas verdes públicas, reservas naturais ou bosques urbanos, com ou sem denominação oficial, áreas de preservação permanente no entorno dos córregos urbanos com extensão mínima de 30 metros, acrescida também dos parques lineares, áreas marginais de canais de drenagem urbana, ciclovias e trevos.

A intenção da Administração Municipal é firmar parcerias com a comunidade, empresas e entidades para revitalização dos espaços verdes de Adamantina.

Mais informações podem ser obtidas na Saama, que fica na rua Walter Meneghin, 100, poliesportivo de Adamantina.