Colisão na SP-294 envolve carro e micro-ônibus com pacientes de Adamantina

Um motorista ficou ferido em colisão entre veículo Polo e micro-ônibus da Prefeitura de Adamantina que transportava pacientes para tratamento na cidade de Marília. As informações são do site Mais Tupã.

Segundo o portal, a violenta colisão frontal, aconteceu na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), município de Iacri, por volta das 5h30 desta quarta-feira (18).

Segundo a Polícia Rodoviária Base Operacional de Tupã, que atendeu a ocorrência com o cabo Lopes e cabo Odair, o Polo, placas de Tupã, era conduzido por um motorista de 64 anos, por motivos a serem esclarecidos, houve a colisão com o micro-ônibus que transportava seis pacientes.

Devido a colisão o condutor do Polo ficou encarcerado nas ferragens sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa local. Segundo informações do Corpo de Bombeiros a vítima é considerada grave. O ônibus derivou para o acostamento no sentido oposto do que trafegava, e nenhum dos ocupantes ficou ferido.

Equipes do DER (Departamento de Estradas e Rodagens) prestaram apoio para retirada dos veículos envolvidos no acidente.