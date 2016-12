Coletores de lixo realizam a tradicional ‘caixinha de natal’

Campanha, conhecida como "Papai Noel dos lixeiros", termina no sábado, 24 de dezembro.

Por mais um ano, os coletores de lixo de Adamantina realizam a tradicional ‘caixinha de natal’, onde recebem doações em dinheiro, champagne e panetone dos moradores. Os servidores distribuem cartões nas residências, solicitando colaboração para que tenham um Natal ainda melhor. A ação ocorre há mais de 30 anos e garante uma ceia natalina mais farta para os 20 profissionais que recolhem diariamente mais de 30 toneladas de lixo pela cidade.

O motorista Pedro do Vale participa da ação há 14 anos. Para ele, além de um reforço no orçamento familiar é uma oportunidade de ajudar o próximo. “No ano passado recebemos muitas doações, principalmente em dinheiro”, destaca. Pedro, ao lado dos companheiros de trabalho Edson e Pelota são responsáveis pela coleta no setor 4 (centro da cidade).

Mesmo enfrentando problemas na coleta de lixo na cidade, devido à falta de servidores e caminhões, a população é solidária e a maioria colabora, pois reconhecem o serviço dos coletores. A campanha, conhecida como “Papai Noel dos lixeiros”, segue até o dia 24 de dezembro. Para doar, basta fazer a entrega para uma das equipes durante a coleta.