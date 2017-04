Compartilhar no Facebook

O espetáculo infantil ‘Oliver Twist’ é a atração deste sábado (22), em Adamantina, do Circuito Cultural Paulista. A peça, que será apresentada às 17h, na Biblioteca Municipal, relata as aventuras de um garoto órfão que vive à deriva na sociedade inglesa do século 19.

Adaptado da obra homônima de Charles Dickens, um dos mais importantes autores ingleses, o espetáculo retrata as temáticas do abandono e da solidão de maneira poética, capaz de emocionar adultos e crianças, fazendo-os despertar para um sentimento de compaixão, de amizade e de tolerância ao próximo.

Gratuito, ‘Oliver Twist’ será apresentado no anfiteatro da biblioteca ‘Cônego João Baptista de Aquino’, que fica na avenida Adhemar de Barros, 200.