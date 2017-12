Uma colisão entre um ônibus que transportava sacoleiros de Araçatuba e Birigui e um caminhão carregado de laranjas deixou pelo menos cinco pessoas mortas e outras 23 feridas, sendo três delas em estado grave, na noite desta terça-feira (12), em trecho entre Parapuã e Rinópolis, da SP-425 (rodovia Assis Chateaubriand). Um automóvel também acabou sendo atingido.

O portal de notícias da rádio FM Metrópole, de Osvaldo Cruz, informou que morreram Cláudio Lúcio Leonel, de 42 anos, Abílio Martins Garcia, 73, João Antônio da Silva, 51, Maria das Neves Pereira, 70, e Daniela Gerônimo de Jesus, 35 anos. Todos eram passageiros do ônibus e moravam em Araçatuba e Rinópolis.

O ônibus, que transportava 37 passageiros, voltava de Foz do Iguaçu (PR), quando um dos pneus teria estourado por volta das 20h30. O motorista perdeu o controle do veículo, que rodou, bateu de frente com o caminhão e capotou, caindo em uma ribanceira. Um Astra, com placas de Rinópolis, também foi atingido. Os condutores do caminhão e do automóvel ficaram levemente feridos.

Devido à gravidade do acidente, o trânsito no local foi interditado pela Polícia Militar Rodoviária. A carga de laranjas ficou espalhada na pista.

O capitão Orival Santana Júnior, do Corpo de Bombeiros de Presidente Prudente, informou ao jornal Folha da Região, de Araçatuba, que devido à quantidade de mortos e feridos, todo efetivo foi acionado. Foram nove viaturas ao local.

Do total de vítimas, 16 foram para o hospital de Parapuã; as outras foram encaminhadas a Rinópolis e Osvaldo Cruz.