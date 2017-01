Cinco cidades da região realizam concursos públicos

Nesta semana, as oportunidades de concursos públicos são destinadas para cinco cidades do Oeste Paulista. As chances são para os níveis de ensinos fundamental, médio e superior, com salários de mais de R$ 6.500, conforme o cargo pretendido. Os interessados poderão atuar em prefeituras, na Superintendência de Controle de Endemias (Sucen) e em escolas técnicas.

Sandovalina

A Prefeitura de Sandovalina abriu processo seletivo para a formação de cadastro reserva de profissionais da área da educação, especificamente, nos cargos de professores para lecionar em diversas matérias.

As remunerações variam entre R$ 9,05 e R$ 10,11 por hora/aula. Os interessados devem garantir a participação até o dia 22 de janeiro pela internet. A taxa é de R$ 40.

Pirapozinho

Em Pirapozinho, haverá concurso público para o preenchimento das vagas de professor auxiliar de educação infantil, professores de educação básica e para lecionar em diversas disciplinas. Os candidatos devem ter curso normal em nível médio ou superior ou licenciatura plena em pedagogia, com habilitação específica.

A carga horária vai de 24 a 40 horas semanais, com vencimentos que variam entre R$ 10,67 a R$ 16,95 por hora/aula. As inscrições devem ser feitas pelo site até o dia 22 de janeiro. A taxa é de R$ 40.

Euclides da Cunha

A Prefeitura de Euclides da Cunha Paulista abriu processo seletivo para a formação de cadastro reserva de profissionais da educação. Os cargos são para professores atuarem em creches e na Educação de Jovens e Adultos (EJA) em diversas matérias.

A carga horária semanal pode variar, conforme o cargo pretendido, em 18, 30 ou 40 horas. As remunerações vão de R$ 12,85 a R$ 17,07 por hora/aula. A participação deve ser garantida até o dia 19 de janeiro pela internet. O valor da taxa é de R$ 45.

Presidente Prudente

O Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (Ciop) abriu concurso para os cargos de assistente social, cirurgião dentista, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, farmacêutico, técnico de farmácia, auxiliar de serviços gerais, copeira, cuidador, porteiro e recepcionista. Os aprovados atuarão em Presidente Prudente.Os salários variam entre R$ 900 e R$ 2.995, conforme o cargo pretendido.

O valor das inscrições varia de R$ 35 a R$ 70. Os interessados devem se cadastrar até o dia 15 de janeiro pela internet.

O Ciop também abriu outro concurso em Presidente Prudente para contratar profissionais que atuam como assistente social, educador físico e infantil, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, nutricionista, professor, psicólogo, terapeuta, técnico administrativo e motorista.

As inscrições também variam de R$ 35 a R$ 70 e os interessados devem se cadastrar até 15 de janeiro pela internet. As remunerações vão de R$ 1.075 a R$ 6.600.

Osvaldo Cruz

A Escola Técnica Estadual (Etec) de Osvaldo Cruz também abriu cadastro reserva para professores. Os interessados devem ir à unidade, que fica na Rua Japão, 724, no Centro da cidade, até o dia 20 de janeiro.