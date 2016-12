Central de Comunicação da UniFAI conta com equipe comprometida

Acompanhar todas as atividades do dia a dia de uma grande empresa não é tarefa fácil. Apurá-las e divulgá-las então, é uma responsabilidade maior ainda.

Para isso, as Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI), agora Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), conta com uma equipe de profissionais na Central de Comunicação que acompanha os eventos e demais ações da Instituições.

Entre os principais eventos deste ano acompanhados pela equipe da Central de Comunicação destacam-se o JUFAI 2016 (realizado em maio), JUMESP 2016 (em setembro), Mostra de Profissões (em outubro), CICFAI 2016 (em outubro), Vestibular 2017 (em outubro e dezembro), Vestibular de Medicina 2017 (em novembro) e Encontro Nacional do Pibid 2016 (em novembro).

Localizada no Câmpus I, a Central de Comunicação é composta pela Agência UniFAI (de publicidade), pela Assessoria de Imprensa, Call Center, além dos estúdios da Rádio Cultura FM (99,3 MHz) e da diretoria de Comunicação do Centro Universitário. No mesmo local funcionam ainda os guichês de matrícula de calouros e rematrícula de alunos veteranos nos períodos específicos dessas atividades.

“A Central de Comunicação é a área responsável pela divulgação das atividades desenvolvidas e de determinados posicionamentos institucionais referentes à UniFAI. Também é responsável pelo atendimento da imprensa e pela elaboração de produtos de comunicação e de difusão respeitantes a projetos e a campanhas publicitárias da Instituição de Ensino Superior [IES]”, explicou Fabrício Lopes, diretor de Comunicação da UniFAI.

Segundo ele, as estratégias de marketing que o departamento institui têm o objetivo de otimizar a opinião pública em relação à administração e à gestão da IES. “Isso pode atrair novos investimentos, novas condições ou aumento de patrimônio”, emendou.

O setor atualmente conta com dois jornalistas profissionais, Daniel Torres de Albuquerque e Priscila Santana Caldeira (atualmente de licença temporária das funções para elaboração de pesquisa de Mestrado), que são responsáveis pela cobertura dos eventos da UniFAI, redação jornalística, edição de materiais impressos de conteúdo jornalístico e intermediação junto aos órgãos de imprensa locais e regionais.

A Agência UniFAI é composta pelo publicitário Jhonas Zago Pires e os estagiários Beatriz Oliveira e Eduardo Morelli e realiza campanhas publicitárias, elabora estratégias, trabalha para criar e manter uma boa imagem da instituição, definindo logotipos, cartazes, outdoors e todo o material necessário para divulgação, desde impresso até web, além de elaborar jingles e spots para rádio não só institucional como todo material necessário para divulgação dos 36 cursos e suas respectivas matérias (grade curricular).

Já o Call Center, que tem a função de sanar dúvidas e transmitir informações aos alunos da Instituição, é comandado por Ângela Ferraresso Omodei.

Rádio Cultura

Criada a partir da Lei Municipal nº 1.995, de 4 de novembro de 1986, aprovada pela Câmara Municipal, sancionada e promulgada pelo então prefeito Sérgio Gabriel Seixas, a Rádio Cultura FM tem como objetivo promover e difundir em todo o município eventos culturais, educacionais, esportivos e campanhas sociais beneficentes.

Em 20 de agosto de 1998 o prefeito da época, José Laércio Rossi, sancionou e promulgou a Lei nº 2.837, permitindo-lhe assinar convênio com a então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Adamantina (FAFIA), hoje Centro Universitário de Adamantina (UniFAI). Além da proposta original de emissora educativa, a Cultura FM passou a ser utilizada como laboratório para os cursos de Comunicação Social da FAI, hoje com as habilitações de Jornalismo e Publicidade e Propaganda.

As vozes mais ouvidas da Rádio Cultura hoje são as dos locutores Arisvaldo Correia de Andrade, o Ary Correia, e João Luís de Oliveira Nery, o Luís Nery. Os técnicos de áudio Rafael Russafa e Marco Aurélio Atílio completam a equipe.

“O departamento de Comunicação faz parte da administração e da gestão da instituição. Trata-se de um trabalho muito exigente, mas também muito importante que pode ajudar ao crescimento e ao fortalecimento da estrutura da UniFAI”, avaliou Fabrício Lopes.

Para 2017, os planos da Central de Comunicação da UniFAI incluem desenvolver um marketing interno planejado e agressivo, além de impactar ainda mais as atividades práticas dos cursos, explorando mais o alunado e o corpo docente. “Isso vai gerar um multiplicador de conteúdo muito rico para nossa Instituição, automaticamente, impactará na divulgação boca a boca muito positivamente”, finalizou o diretor de Comunicação.