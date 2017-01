Casos de febre amarela no Estado deixam região em alerta

A Secretaria de Saúde de Osvaldo Cruz, através da Vigilância Epidemiológica, esclarece sobre o novo protocolo de vacinação contra a febre amarela.

As mortes de duas pessoas e de vários macacos contaminados pela febre amarela puseram em alerta as regiões de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, no norte do Estado de São Paulo. Em Minas Gerais, já são 23 casos prováveis da doença, com 14 óbitos em investigação.

Em Osvaldo Cruz, a Secretaria de Saúde informou que crianças recebem a primeira dose da vacina aos 9 meses de idade e depois mais duas de reforço aos 4 e aos 10 anos.

Já os idosos (pessoas acima de 60 anos de idade) têm monitoramento nas campanhas anuais de imunização contra a gripe e, portanto, recebem acompanhamento nos calendários desta e outras vacinas.

A maioria das empresas de Osvaldo Cruz também exige de seus funcionários que a carteira de vacinação esteja atualizada nos exames de rotina ou de admissão.

“Nossa lacuna de cobertura estava nas donas de casa com menos de 60 anos e que trabalham apenas no ambiente doméstico. Mas, as agentes comunitárias de saúde e as equipes de Saúde da Família fazem um comparecimento casa a casa para verificar as carteiras de vacinação também desse público”, disse a enfermeira Tânia Matsura, da Vigilância Epicemiológica local.

Osvaldo Cruz nunca registrou casos de febre amarela, mas a preocupação é que a cidade está localizada numa região endêmica (são registrados focos da doença em um espaço limitado, ou seja, ela não se espalha por toda uma região, ocorre apenas onde há incidência do mosquito transmissor da doença).

Onde se vacinar?

Mesmo assim, a recomendação é que os moradores da cidade estejam preocupados em manter atualizadas as carteirinhas de vacinação.

Os moradores podem procurar três locais diferentes em Osvaldo Cruz para vacinação: na sala de vacinas do Centro de Pediatria (Jardim das Bandeiras) e nos postos dos bairros São José e Álvaro Campoy.