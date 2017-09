Há anos sem a efetivação de casas populares, o que fez aumentar o déficit habitacional de Adamantina, o prefeito Márcio Cardim (DEM) pleiteou novamente a construção de 296 unidades habitacionais no município. O pedido foi feito durante reunião na quarta-feira (13), agendada pelo deputado federal Silvio Torres (PSDB), com o ministro das Cidades, Bruno Araújo.

Em nota da Administração Municipal, o Chefe do Executivo local solicitou a aprovação do projeto, encaminhado em maio passado ao Ministério das Cidades, referente à inclusão de Adamantina no programa Minha Casa Minha Vida – faixa 1.

“Seria muito importante essa conquista para minimizar um déficit habitacional existente no município, ainda mais que esse programa apresenta prestações de no máximo R$ 85/mês, por um período de 10 anos. Não é fácil, mas enquanto existir esperança trabalharemos para tornar esse projeto realidade”, afirma Cardim.