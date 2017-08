O prefeito Márcio Cardim (DEM) participou de mais uma reunião na terça-feira (22) sobre a situação da Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Adamantina. Desta vez, com vice-governador do estado de São Paulo, Márcio França (PSB), o chefe do Executivo municipal buscou viabilizar início das atividades da faculdade no primeiro semestre de 2.018.

Segundo o prefeito, o vice-governador mostrou-se favorável ao pleito e dará prosseguimento ao processo que aguarda parecer de sua assessoria jurídica sobre a transferência do prédio do Cefam, no Jardim Brasil, para o Centro Paula Souza. “Estamos em permanente contato com a superintendente da Fatec, Laura Lagana, que também é conselheira do Conselho Estadual de Educação, para que em setembro ou outubro a unidade de Adamantina seja cadastrada no vestibular da Fatec e inicie as aulas de sua primeira turma em fevereiro de 2.018”, afirma Cardim.

Participaram da reunião os vereadores Agnaldo Galvão e Edinho Ruete, ambos do DEM, e o reitor da UniFAI (Centro Universitário de Adamantina), Paulo Sérgio da Silva.

Agricultura

Também na terça-feira, Cardim e Paulo Sérgio participaram de encontro com secretário estadual de Agricultura, Arnaldo Jardim, para discutir projeto de extensão na área rural que a UniFAI pretende desenvolver em parceria com o município.

O prefeito reivindicou ainda um veículo por meio do Seeia (Sistema Estadual Integrado de Agricultura e Abastecimento) à Secretaria de Agricultura.